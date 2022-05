Video: जम्मू-कश्मीर में सुरंग गिरने के बाद एक और हादसा, देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा गिरा

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन सुरंग के ढह (Tunnel Collapse) जाने वाले स्थल पर भूस्खलन होने से राहत और बचाव कार्य रुक गया. यहां पहाड़ का एक हिस्सा अचानक गिर गया. बारिश की वजह से पत्थर गिरने की सूचना के बाद पहाड़ का एक हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दौरान यहां भारत-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा मलबे में फंसे 9 श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा था.

आईटीबीपी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि, शाम करीब 4.40 बजे भूस्खलन की एक ताजा घटना और बारिश की वजह राहत और बचाव कार्य को प्रभावित हो गया. अब घटना स्थल पर पड़े पत्थरों को साफ करने के लिए काम किया जा रहा है.

