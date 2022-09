नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुजरात के बनासकांठा में गब्बर तीर्थ में ‘महा आरती’ में हिस्‍सा लिया. इससे पहले उन्‍होंने बनासकांठा को कई सौगातें दी हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अंबाजी में 7200 करोड़ की अलग-अलग परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवरात्रि के दौरान अंबाजी में होना सौभाग्य है. मां अंबा के आशीर्वाद से हमें हमारे सभी संकल्पों की सिद्धि के लिए शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां शुरू की जा रही परियोजनाओं का यहां के क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ेगा. देश के 80 करोड़ से अधिक साथियों को राहत देने वाली इस स्कीम पर केंद्र सरकार करीब-करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है. आज इन 45,000 घरों का लोकार्पण हुआ, इसके सभी लाभार्थियों को मेरी शुभकामनाएं है. इस बार ऐसे समय में यहां आया हूं जब विकसित भारत का विराट संकल्प देश ने लिया है.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi participates in the ‘maha aarti’ at Gabbar Tirtha, in Banaskantha, Gujarat.

(Source: DD News)#Navratri

