VIDEO: कांग्रेस हेडक्वॉर्टर के पास लगाए गए पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूदीं प्रियंका गांधी

नई दिल्ली. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पार्टी के विरोध के दौरान नई दिल्ली में ’24 अकबर रोड’ स्थित कांग्रेस कांग्रेस मुख्यालय (एआईसीसी) के पास लगाए गए पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गईं. वे यहां शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास के घेराव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थीं, जहां से उन्हें हिरासत में ले लिया गया. कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के दायरे में लाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया. पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए नेताओं ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे.

राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च निकाला. हालांकि, पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और हिरासत में ले लिया. कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की थी. इसके तहत कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्यों एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की प्रधानमंत्री आवास का ‘घेराव करने’ की योजना थी. पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता इसी के लिए कांग्रेस मुख्यालय में जमा हुए थे.

#WATCH Congress leader Priyanka Gandhi Vadra jumps over a police barricade placed near AICC during party protest against price rise & unemployment in Delhi

She was later detained by police during the Congress protest pic.twitter.com/s7lqYqsnEh

— ANI (@ANI) August 5, 2022