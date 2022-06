Video: महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की ताजपोशी, गोवा में समर्थक विधायकों ने मनाया जश्न, लगाए नारे 

मुंबई: एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री (Maharashtra New CM) बन गए हैं. राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. वहीं दोपहर में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा करने के बाद गोवा में शिंदे गुट के विधायकों ने जश्न मनाया.

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, पणजी में इन विधायकों ने एकनाथ शिंदे के समर्थन में नारे लगाए. दरअसल उद्धव ठाकरे से नाराज इन्हीं विधायकों के समर्थन से एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत की थी. शिंदे इन सभी विधायकों को लेकर पहले महाराष्ट्र से गुजरात पहुंचे और फिर गुजरात से असम गए.

#WATCH | Goa: Shinde faction MLAs chant slogans in favour of Eknath Shinde outside a hotel in Panaji.

Shinde will be taking the oath as Maharashtra CM this evening pic.twitter.com/18LyMcPMqc

