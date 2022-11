बेंगलुरू. कर्नाटक (Karnataka) के तटीय इलाके में एक मुस्लिम छात्र को क्‍लास के दौरान आतंकवादी कहने पर सोशल मीडिया (Social Media) पर बवाल हो गया है. इस घटना के वीडियो के वायरल (Viral Video) होने पर यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को तुरंत सस्‍पेंड कर दिया है. हालांकि प्रोफेसर ने घटना पर माफी मांगी और कहा कि छात्र उनके बेटे जैसा है. वायरल वीडियो में भी यही बात सामने आई है. इस वी‍डियो में प्रोफेसर के आतंकवादी कहने पर छात्र नाराज हो जाता है और कहता है कि आप ऐसा बयान कैसे दे सकते ? इस वीडियो को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि यह मजाक में कहा गया था, लेकिन छात्र फिर आपत्ति करता है और कहता है कि यह मजाकिया अंदाज में नहीं था. वीडियो में छात्र कहता है कि ’26/11 मज़ेदार नहीं है, मुस्लिम होना और इस देश में ऐसी चीजों का सामना करना मज़ेदार नहीं है.’ इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, सॉरी. तुम मेरे बेटे के बराबर हो. इस पर छात्र ने कहता है कि ‘ क्‍या आप अपने बेटे के साथ भी ऐसा व्‍यवहार करते ? क्‍या आप उसे क्‍लास में सबके सामने एक आतंकवादी के रूप में पुकारते ? छात्र ने प्रोफेसर से कहा कि केवल सॉरी कह देना मदद नहीं करेगा. सर यह नहीं बदलता है कि आप यहां अपने आप को कैसे प्रजेंट करते हैं.

