Video: बेंगलुरु में बारिश का कहर! ट्रैक्टर से ऑफिस जा रहे IT कंपनियों के कर्मचारी, WFH के लिए एडवाइजरी जारी

बेंगलुरु. बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते इन दिनों अफरा-तफरी का माहौल है. घर से लेकर ऑफिस… हर जगह पानी जमा हो गया. सोमवार को आईटी कंपनी में काम करने वाले हजारों कर्मचारी ऑफिस नहीं जा सके. इस दौरान शहर के कुछ इलाकों में लोग ट्रैक्टर में बैठकर ऑफिस पहुंचे. सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं. बता दें कि सोमवार रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया. लिहाजा राहत कामों के लिए नौकाओं और ट्रैक्टरों को लगाना पड़ा.

#WATCH | Karnataka: Locals in Bengaluru continue to bear the brunt of severe waterlogging as water is yet to recede from roads & bylanes after yesterday’s downpour pic.twitter.com/luIBbOHHwe

रविवार की बारिश के कारण मराठाहल्ली, कादुबीसनाहली और थानीसांद्रा में कई टेक और बिजनेस पार्कों में पानी भरने के बाद आउटर रिंग रोड कंपनी एसोसिएशन (ओआरआरसीए) ने अपने सभी सदस्यों को सोमवार 5 सितंबर से शुरू हुए अगले सप्ताह के लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) की अनुमति देने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है.

Heavy rain in north Bengaluru. Airport road flooded. Passengers to airport take a tractor ride to catch the flight! #mysuru #Bangalore #bengaluruairport #heavyrain pic.twitter.com/BE7g01uj0I

मालूम हो कि ओआरआरसीए आउटर रिंग रोड के किनारे स्थित 33 कंपनियों के लिए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है. जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनली, डेल, एडोब और केपीएमजी जैसी कंपनियां शामिल हैं.

एक आईटी फर्म में काम करने वाली एक महिला ने एएनआई से कहा कि हम कार्यालय से इतनी छुट्टी नहीं ले सकते हैं, हमारा काम प्रभावित हो रहा है. हम ट्रैक्टरों का इंतजार कर रहे हैं, वे हमें 50 रुपये में छोड़ दे रहे हैं. इधर TOI से बात करते हुए एक बहुराष्ट्रीय वित्त कंपनी की कर्मचारी हिना खान ने बताया कि उनकी कंपनी में 30 अगस्त से ही कर्मचारियों के लिए WFH की अनुमति है. उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए एक बड़ी राहत है. क्योंकि मैं ओआरआर से 15 किमी दूर रहती हूं और यात्रा करने में समय और ऊर्जा की भारी बर्बादी होती है.

Residents of Rainbow Drive Layout in #SarjapurRoad , #Bengaluru send their kids to school in tractor. They were unable to get their vehicles out since the basement of their apartments was flooded.#Karnataka #Bangalore #Sarjapur #BBMP #KarnatakaRains #BangaloreRains pic.twitter.com/vHUcWnp6uq

