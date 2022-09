VIDEO: पश्चिम बंगाल में घमासान, ममता के खिलाफ सड़क पर उतरी BJP, पुलिस से झड़प

रानीगंज. पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों का काफी घमासान मचा हुआ है. एक बार फिर टीएमसी और भाजपा आमने-सामने हैं. भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश भाजपा ने अपने दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में नबान्न अभियान को शुरू कर दिया है. जिसमें सभी कार्यकर्ता राज्य सचिवालय नबान्न की ओर मार्च निकाल रहे हैं. इस बीच खबर है कि रानीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर आज यानी मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई है. रानीगंज में पुलिस ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया है.

ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा बोलपुर रेलवे स्टेशन के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है. यहां भी पुलिस ने कार्यकर्ताओं को नबान्न चलो मार्च में भाग लेने के लिए कोलकाता जाने से रोका था. बोलपुर में भी कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है.

Nabanna Abhiyan: Clash between BJP workers, police in Raniganj, Bolpur in WB; several detained

