Video: शिवसेना विधायक नितिन देशमुख का बड़ा आरोप- मुझे अगवा कर कैद में रखा, मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं

मुंबई: महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच शिवसेना विधायक (Shivsena MLA) नितिन देशमुख ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मुझे अगवा किया गया, सूरत में क़ैद करके रखा गया था, ईश्वर की कृपा से सलामत हूं, उद्धव ठाकरे के साथ हूं.

#WATCH | Shiv Sena MLA Nitin Deshmukh – who returned to Nagpur from Surat – says, “…100-150 Policemen took me to a hospital & pretended as I’ve suffered an attack. They wanted to operate on me, harm me under that pretext. By God’s grace, I’m alright. I am with Uddhav Thackeray” pic.twitter.com/r1uSOMK0IS

— ANI (@ANI) June 22, 2022