VIDEO: तेलंगाना में स्कूल बस पानी में डूबी, 30 छात्रों को लोगों ने सुरक्षित निकाला

महबूबनगर. तेलंगाना के महबूबनगर में आज 30 छात्रों को ले जा रही एक स्कूल बस पानी में डूब गई. मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने छात्रों को बचा लिया. बाद में बस को पानी से बाहर निकाला गया. 30 छात्रों को लेकर जा रही एक स्कूल बस बाढ़ से भरे अंडरब्रिज की सड़क पर पानी में आंशिक रूप से डूब गई. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि बस चालक जब अंडरब्रिज से गुजरा तभी पानी बढ़ गया. चालक और स्थानीय लोगों ने स्कूली बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

तेलंगाना टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना में बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो जाने के कारण शुक्रवार सुबह रेलवे अंडर ब्रिज पार करते समय ये स्कूल बस अचानक बाढ़ में गई. बस में फंसे कम से कम 30 बच्चे चमत्कारिक रूप से बच गए. बस को बाढ़ के पानी में डूबा देख स्थानीय लोग दौड़ पड़े और एक-एक कर बच्चों को लगभग गले तक गहरे पानी में से निकाल कर बाहर लाए.

#WATCH | Telangana: A school bus, carrying 30 students, was partially submerged in a flooded street in Mahbubnagar today. The students were rescued by the locals. The bus was later brought out of the spot. pic.twitter.com/7OOUm8as0v

— ANI (@ANI) July 8, 2022