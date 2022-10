VIDEO: 'यात्रा तब पूरी होगी जब हम गिलगित-बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे'- श्रीनगर में बोले रक्षा मंत्री

श्रीनगर. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के दो दिवसीय दौरे पर हैं. वह आज अपने दो दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे. श्रीनगर के बडगाम में भारतीय सेना की तरफ से आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में वह शामिल हुए. इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है और इसके परिणाम उसे भुगतने होंगे.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को पुनः प्राप्त करने का संकेत देते हुए, मंत्री ने कहा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र विकास का लक्ष्य पीओके के कुछ हिस्सों जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचने के बाद हासिल किया जाएगा. शौर्य दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अभी उत्तर की ओर चलना शुरू किया है. हमारी यात्रा तभी पूरी होगी जब हम 22 फरवरी, 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को लागू करेंगे और उसके अनुसार गिलगित और बाल्टिस्तान जैसे अपने शेष हिस्सों तक पहुंचेंगे.

#WATCH | We’ve just started walking North. Our journey will be completed only when we implement the resolution passed unanimously in the Indian Parliament on February 22, 1949, & accordingly reach our remaining parts, such as Gilgit & Baltistan: Defence Minister in Budgam, J&K pic.twitter.com/dM0TRJoEoQ

