मुंबई. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आए दिन अपने कामों के लेकर खबरों में बने रहते हैं. मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मंगलवार तड़के एक लग्जरी कार में आग लग गई. ठीक उसी समय सीएम शिंदे का काफिला गुजर रहा था. जैसे ही शिंदे ने आग लगी कार को देखा तो कार सवार की मदद करने के लिए अपना काफिला रुकवा दिया.

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार एक अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि हाईवे पर विले पार्ले इलाके में हुई इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है. यह मुंबई में प्रमुख उत्तर-दक्षिण मुख्य सड़क है. दमकल विभाग को इसकी सूचना रात 12.25 बजे मिली. उन्होंने बताया कि दमकल की दो गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया.

A young man’s car suddenly caught fire at Vileparle on the Western Expressway. At the same time, seeing this scene on his way home from the airport, the Chief Minister came down in the rain and ordered the relevant agencies to help the young man.#Maharashtra #Mumbai pic.twitter.com/y3hdC8M8ig

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 13, 2022