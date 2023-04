मोबाइल पर VIDEO बना रही थी लड़की, तभी बाइक पर आए दो लड़के और... कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

बेंगलुरु. बाइक सवार दो चोरों के मोबाइल की चोरी करने की घटना एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के फोन में कैद हो गई. ये दोनों फोन छीनने की कोशिश कर रहे थे. ये फोन बेंगलुरु की रहने वाली एक कॉन्टेट क्रिएटर का था जो कि उस समय वीडियो ही बना रही थी. घटना का वीडियो ट्विटर पर बैंगलोर 360 नाम के एक यूजर ने शेयर किया है. इसमें दो चोर कंटेंट क्रिएटर से फोन छीनने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस क्रियेटर का नाम रुचिका है. यह घटना रविवार को उस समय हुई जब वह अपने दोस्तों के साथ गुफा रेस्तरां के बाहर एक वीडियो बना रही थी.

रुचिका ने इस घटना के बारे में लिखा- जैसा कि हम कॉन्टेंट क्रियेटर हैं और हम नियमित तौर पर रेस्तरां के लिए इस तरह के वीडियो शूट कर रहे थे जब इन दो लड़कों ने मेरे हाथ से मेरा फोन छीनने की कोशिश की. मैंने तेजी से अपना फोन खींच लिया जिससे वे इसे छीन नहीं पाए.

A follower ruchika writes:

As we are content creators and we were regular shooting content for the restaurant when these two boys approached and tried to snatch my phone from my hand , luckily I pulled my phone down at that point , preventing him from snatching it.@BlrCityPolice pic.twitter.com/RALPqQlTVT

— Bangalore 360 (@bangalore360_) March 27, 2023