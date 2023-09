Top Lawyer Harish Salve Marries for 3rd Time: भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक हरीश साल्वे (Harish Salve) ने लंदन में तीसरी बार शादी की है. उन्होंने रविवार को एक निजी विवाह समारोह आयोजित किया और परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में अपनी दुल्हन ट्रिना के साथ विवाह के बंधन में बंध गए. 68 साल के हरीश साल्वे ने अपनी पहली शादी मीनाक्षी से की थी और 38 साल के विवाहित जीवन के बाद 2020 में उनका तलाक हो गया था. उनकी दो बेटियां- साक्षी और सानिया हैं. बाद में साल्वे ने 2020 में कैरोलिन ब्रॉसार्ड से शादी की थी.

हरीश साल्वे की शादी में उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी शामिल हुए. रिपोर्टों के मुताबिक ट्रिना के साथ उनकी शादी के निजी समारोह में पूर्व आईपीएल अध्यक्ष ललित मोदी और उनकी प्रेमिका और मॉडल उज्ज्वला राउत, इंडोनेशियाई अरबपति व्यवसायी प्रकाश लोहिया, स्टील मैग्नेट लक्ष्मी मित्तल, उद्योगपति सुनील भारती मित्तल और हिंदुजा समूह के चेयरपर्सन गोपीचंद हिंदुजा सहित अन्य मशहूर हस्तियां शामिल हुई थीं. हरीश साल्वे कई हाई-प्रोफाइल अदालती मामलों का हिस्सा रहे हैं. जिनमें भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का मामला भी शामिल है. जिसे पाकिस्तानी अदालत ने जासूसी का दोषी ठहराया है और मौत की सजा सुनाई गई.

Renowned lawyer and former solicitor general of India, Harish Salve has tied the knot for the third time. He took wedding vows with Trina at an affluent wedding in London. Watch #trending #HarishSalve #london #wedding #viral pic.twitter.com/fYm52WYXcV

