VIDEO: हैदराबाद में तेलंगाना विधानसभा के पास प्रदर्शन कर रहे ग्राम राजस्व सहायकों पर बरसी लाठियां

हैदराबाद. वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) की पदोन्‍नति और कार्यान्‍वयन की मांग को लेकर तेलंगाना (Telangana) विधानसभा के पास प्रदर्शन कर रहे ग्राम राजस्‍व सहायकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज (police lathicharg) किया. दरअसल ग्राम राजस्व सहायकों ने अपनी मांगों के समर्थन में विधानसभा परिसर के घेराव की कोशिश की थी, जिससे हालात तनावपूर्ण बन गए थे. इस प्रदर्शन में महिलाओं सहित सैंकड़ों की संख्‍या में प्रदर्शनकारियों ने अलग-अलग दिशाओं से विधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया.

तेलंगाना विधानसभा परिसर के आसपास कुछ स्थानों पर, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की थी. यहां स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सरकार उनके वेतनमान में संशोधन के अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस संबंध में चल रहे सत्र के दौरान फैसला लेना चाहिए. उच्च वेतनमान और नौकरी की सुरक्षा की मांग को लेकर ग्राम राजस्‍व सहायक पिछले 50 दिनों से हड़ताल पर हैं.

#WATCH | Hyderabad: Police lathi-charge Village Revenue Assistants (VRAs) who gathered near Telangana Assembly today, demanding promotions and implementation of Pay Revision Commission (PRC). pic.twitter.com/TKr8hLNgUG

