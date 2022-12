नई दिल्‍ली. दिल्‍ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF टीम को बड़ी कामयाबी मिली है. CISF कर्मियों ने दीपक जेराम दास तेजवानी के रूप में पहचाने गए एक यात्री से करीब 25 लाख रुपए मूल्‍य के अमेरिकी डॉलर और UAE दिरहम बरामद किए. मुद्रा को एक बैग के झूठे तल के अंदर छुपाया गया था. जनसंपर्क अधिकारी ने इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि दीपक से पूछताछ की जा रही है. उसके बारे में अन्‍य जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं. उन्‍होंने कहा कि दीपक से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी ले जाने के लिए जब कारण और दस्‍तावेज मांगा गया तो वह इसका कोई जवाब नहीं दे सका. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

#WATCH | CISF personnel recovered 30,000 US dollars and 300 UAE dirhams worth approximately INR 25 lakh from a passenger identified as Deepak Jeramdas Tejwani at IGI Airport, New Delhi. The currency was concealed inside the false bottom of a bag: Public Relations Officer, CISF pic.twitter.com/ygvyjMtJly

— ANI (@ANI) December 16, 2022