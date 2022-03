कोलकाता: 12 घंटे में भी नहीं बुझाई जा सकी गोदाम में लगी भीषण आग, 2 दमकलकर्मी घायल

कोलकाता. पश्चिम बंगाल (West Bengal) के कोलकाता (Kolkata) के एक गोदाम में शनिवार रात आग लग गई. कुछ देर में यह आग (Fire) इतनी भीषण हो गई कि इसे रविवार सुबह घटना के करीब 12 घंटे बाद भी पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सका है. साथ ही इस आग को बुझाने में जुटे दो दमकलकर्मी भी घायल हो गए हैं. उन्‍हें अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार यह आग की घटना कोलकाता के टांगरा क्षेत्र के मेहर अली लेन में स्थित एक गोदाम में हुई. गोदाम में शनिवार रात को आग लगी. इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की करीब 15 से अधिक गाडि़यां भेजी गईं. लेकिन कड़ी मशक्‍कत के बाद भी आग पर रविवार सुबह तक काबू नहीं पाया जा सका. आग लगातार बढ़ती गई.

#WATCH West Bengal | Fire continues to rage at a godown in Mehar Ali Lane in the Tangra area of Kolkata. Firefighters are busy extinguishing the fire for over 9 hours now. pic.twitter.com/kB1SwquM57

