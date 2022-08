VIDEO: जब अमेरिकी रेस्त्रां में विदेश मंत्री जयशंकर और उनके बेटे को घुसने नहीं दिया, जानें फिर क्या हुआ...

नई दिल्ली. विदेश मंत्री एस. जयशंकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें 2021 में अमेरिका में अपने बेटे के साथ गए एक रेस्तरां में हुई एक घटना को साझा करते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो को भारत के उद्यमी अरुण पुदुर ने शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, ‘भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, अपने बेटे के साथ अमेरिका में एक रेस्तरां में गए और आगे जो हुआ वह आपको हंसने पर मजबूर कर देगा.’

57 सेकंड के वीडियो क्लिप में, जयशंकर को कोविड -19 यात्रा प्रतिबंध हटाने के बाद 2021 में अमेरिका की अपनी यात्रा के बारे में बात करते देखा जा सकता है. जयशंकर ने कहा, “मैं अमेरिका गया था जब उन्होंने 2021 में देश को यात्रा के लिए खोला था. वहां रहने वाले मेरे बेटे ने मुझे बताया कि हम एक रेस्तरां में जा रहे हैं.”

रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर, पिता और पुत्र दोनों को अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा गया. जयशंकर ने अपने फोन पर सर्टिफिकेट दिखाया, जबकि उनके बेटे ने अपने बटुए से अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट निकाला और कर्मचारियों के सामने पेश किया. विदेश मंत्री ने वीडियो में कहा, “मैंने उनके दस्तावेज को देखा और खुद से कहा, ‘ठीक है, वे यहीं हैं.”

Dr S Jaishankar, Min of External Affairs India went to a Restaurant with his son in the US and what happened next is hilarious 😂 pic.twitter.com/Cqfcw2ZowF

— Arun Pudur 🇮🇳 (@arunpudur) August 13, 2022