VIDEO: कर्नाटक में पूर्व सीएम सिद्धारमैया की कार पर महिला ने फेंके 2 लाख रुपए, बोली- मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए

बेंगलुरु: कर्नाटक के केरूर हिंसा में घायल हुए लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है. पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया की कार पर मुआवजे में मिले 2 लाख रुपए फेंक दिए. घायलों के परिजन इस बात से नाराज है कि इतने दिन बाद भी कोई नेता उनसे मिलने नहीं आया. सिद्धारमैया के काफिले के गुजरने के दौरान परिजनों ने हंगामा किया और रुपए फेंक दिए.

दरअसल मुआवजे के तौर पर 2 लाख की यह राशि पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने दी थी. लेकिन नाराज परिजनों से रुपए फेंककर ये रकम लौटा दी. कांग्रेस नेता ने केरूर हिंसा में घायल हुए लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए थे. लेकिन नाराज परिजनों की मांग थी कि, उन्हें पैसे नहीं बल्कि शांति और बेहतर कानून व्यवस्था चाहिए, साथ ही हिंसा के दोषियों को पकड़ा जाए.

#Karnataka -Compensation money which was given by @siddaramaiah was thrown back at him by the family of victims. #Siddaramaih gave 2lakh rupees for the injured when visited them.

Their demand is not the money but to maintain law and order situation and arrest the culprits. pic.twitter.com/lsLcylbpXf

