30 वर्षों का अनुभव लिए UK में भारत का अगला उच्चायुक्त होगा यह अधिकारी

नई दिल्ली. बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम के. दोराईस्वामी को यूनाइटेड किंगडम (UK) में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है. अनुभवी राजनयिक विक्रम के. दोराईस्वामी को मंगलवार को यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जिसे दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है.

1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के यह अधिकारी वर्तमान में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं. उनको यूनाइटेड किंगडम में उच्चायुक्त नियुक्त करने की घोषणा विदेश मंत्रालय ने अपने एक ट्वीट से की है. मंत्रालय के मुताबिक कुछ ही दिनों में वह यूके में अपना कार्यभार संभाल लेंगे.

Shri Vikram K. Doraiswami appointed as the next High Commissioner of India to the United Kingdom.

