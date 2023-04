West Bengal: नाबालिग की मौत के बाद भड़की हिंसा, BJP कार्यकर्ताओं को पीड़ित के घर जाने से रोका, देखें VIDEO

कोलकाता. पश्चिम बंगाल (West Bengal) के उत्तर दिनाजपुर (Dinajpur) जिले के कालियागंज में एक दलित लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद शनिवार को हिंसा भड़क गई. स्थानीय लोग और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई. इतना ही नहीं पुलिस ने भाजपा के राज्य प्रमुख सुकांत मजूमदार और अन्य नेताओं को शहर के अंदर आने से रोक दिया. एलओपी सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि है कि बीजेपी विधायकों को पीड़िता के परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई.

इधर, BJP ने दिनाजपुर जिले के कालियागंज में एक दलित लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और बाद में हत्या को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर जोरदार हमला बोला है. नेता प्रतिपक्ष (LoP) शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने आरोप लगाया कि पुलिस ने भाजपा विधायकों को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया. उन्होंने पुलिस पर सबूतों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया.

शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस पर लगाया आरोप

शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक ट्वीट में कहा, ‘बीजेपी के विधायकों को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया. वहां जबरदस्ती बिठाया गया. इतना ही नहीं उन्होंने पुलिस पर जानकारी को दबाने और सबूतों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है.

#WATCH | West Bengal: Clashes erupt in Uttar Dinajpur over the alleged rape and murder of a minor girl. Police and security personnel on the spot. pic.twitter.com/GeGEaVMxP2

— ANI (@ANI) April 22, 2023