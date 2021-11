'मैं नहीं रुकूंगा, आपको मजेदार न लगे तो मत हंसिए', वीडियो विवाद के बाद बोले कॉमेडियन वीर दास

नई दिल्ली. कॉमेडी एक्ट के कारण विवादों में आए कॉमेडियन वीर दास (Comedian Vir Das) ने साफ कर दिया है कि वे अपना काम जारी रखेंगे. हाल ही में दास ने ‘I come from who Indias’ (मैं दो भारत से आता हूं) नाम के वीडियो के चलते विवादों का सामना करना पड़ा था. कॉमेडियन के खिलाफ कई जगहों पर पुलिस शिकायत दर्ज कराए जाने की खबरें भी आई थी.

इंडिया टुडे से बातचीत में दास ने कहा, ‘मैं यहां अपना काम करने आया हूं और उसे जारी रखूंगा. मैं रुकूंगा नहीं. मेरा काम लोगों को हंसाना है और अगर आपको यह मजेदार नहीं लगता है, तो न हंसे.’ 6 मिनट लंबे इस वीडियो को लेकर कुछ लोगों ने दास पर देश को ‘अपमानित’ करने के भी आरोप लगाए थे. हालांकि, कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया था. दास ने कहा, ‘हमें भारत में लोगों को हंसाने और प्यार बांटने के लिए और कॉमेडी क्लब्स की जरूरत है.’

यह भी पढ़ें: Vir Das Controversy: कॉमेडियन वीर दास ने भारत को लेकर क्या कह दिया, जिस पर दो हिस्सों में बंट गए राजनीतिक दल

क्या था मामला

दास ने 6 मिनट लंबा एक वीडियो जारी किया था, जिसमे उन्होंने भारत को ‘दो पहलुओं’ के बारे में बात की थी. यह वीडियो अमेरिका में आयोजित हुए कार्यक्रम का था. वीडियो में दास कोविड-19 के खिलाफ जंग, बलात्कार के मामलों, कॉमेडियन के खिलाफ कार्रवाई और किसान आंदोलन के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि अब तक काम पर किसी तरह का सेंसर नहीं लगाया गया है.

कॉमेडियन की तरफ से पोस्ट किए जाने के कुछ समय बाद ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसके चलते उनके खिलाफ इंटरनेट यूजर्स ने जमकर नाराजगी जाहिर की. वहीं, मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि कॉमेडियन को राज्य में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वीडियो पर जारी विवाद के बाद दास ने ट्वीट किया था कि वे यह कहना चाहते थे तमाम परेशानियों के बाद भी देश महान है.

Tags: Comedy Act, Controversy, India, Vir Das