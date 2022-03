Mizoram Traffic Viral Picture: ट्रैफिक अनुशासन देख याद करेंगे यह डायलॉग- 'तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है'

Mizoram Traffic Viral Picture: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के तमाम छोटे-बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम और उसमें बेतरतीब तरीके से फंसे लोगों की तस्वीरें आपने खूब देखी होगी. इस तरह के ट्रैफिक जाम में कई बार लड़ाई-झगड़े और आगे निकलने की होड़ लगाते वाहन चालकों को देखा जाता है. कई बार तो लोगों के बीच कहासुनी हो जाती है और कुछ दबंग किस्म के लोग अक्सर कहते सुने जाते हैं कि- तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है.

लेकिन सोशल मीडिया पर देश के ही एक राज्य की तस्वीर वायरल हो रही है. ट्रैफिक जाम की यह तस्वीर बिल्कुल अलग है. यहां न तो कोई लड़ाई-झगड़ा है और न ही लोग एक-दूसरे पर चढ़ने को उतारू दिख रहे हैं. यह तस्वी है मिजोरम की.

What a terrific pic; Not even one vehicle straying over the road marker. Inspirational, with a strong message: it’s up to US to improve the quality of our lives. Play by the rules… A big shoutout to Mizoram. 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/kVu4AbEYq8

— anand mahindra (@anandmahindra) March 1, 2022