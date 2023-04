शताब्दी एक्सप्रेस के खाने से इंप्रेस हुआ यात्री, ट्वीट कर रेलवे की तारीफ की तो मंत्री ने दिया ये जवाब

Viral Post News: पिछले कुछ वर्षों में, रेलवे की सेवाओं में काफी सुधार देखने को मिल रहा है, चाहे वह खाने की गुणवत्ता हो, रेलवे की साफ-सफाई हो या यात्रा के दौरान की सुविधाएं हो. अभी हाल में, शताब्दी ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्री ने परोसे गए खाने से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ट्विटर पर थाली की फोटो शेयर की. देखते ही देखते ये पोस्ट इतना वायरल हुआ कि लोग ने भी कमेंट करने लगे. ये पोस्ट इतना वायरल हुआ कि केंद्रीय मंत्री ने इस पोस्ट पर रिप्लाई किया.

पोस्ट हुआ वायरल

दरअसल, Mr Sinha नाम के यात्री ने अपने आईडी @MrSinha_ से पोस्ट करते हुए लिखा, ‘लंबे समय के बाद शताब्दी में यात्रा की और भोजन की गुणवत्ता देखकर मैं वास्तव में प्रभावित हुआ. रेलवे पिछले 9 सालों में सचमुच बहुत बदल गया है.’ इसी बीच केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने भी इस पोस्ट को रिट्वीट करते हुए कमाल का कैप्शन दिया है. उन्होंने पोस्ट री ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मुझे खुशी है कि आपने #नये भारत की नई रेल में भोजन सेवा का आनंद लिया.’ आलू की सब्जी, रोटी, दाल, चावल, दही और अचार से लेकर चम्मच तक इस थाली में सब कुछ है. इंटरनेट पर खाने की थाली की तस्वीर पलक झपकते ही वायरल हो गई है.



