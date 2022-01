Viral Video: कोरोना टीके से बचने के लिए स्वास्थ्यकर्मी से भिड़ गया नाविक, देखिए फिर क्या हुआ

नई दिल्ली. कोरोना टीकाकरण (Corona Vaccination) के दौरान देश के तमाम इलाकों से दिलचस्प वाकये सामने आ रहे हैं. इनमें टीका लगवाने से बचने के लिए कोई पेड़ पर चढ़ जा रहा है, तो कोई स्वास्थ्यकर्मियों (Health Workers) से लड़-भिड़ रहा है. इसी तरह का एक मामला अभी उत्तर प्रदेश के बलिया (Ballia, Uttar Pradesh) से सामने आया है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है. इसमें एक नाविक कोरोना टीका (Corona Vaccine) लगाने पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी (Health Worker) से पहले बहस करता दिखाई दे रहा है. फिर मौके से भागने की कोशिश करता है और पकड़ने के लिए उसके नजदीक गए लोगों से धक्का-मुक्की भी. इस वीडियो के साथ यह भी बताया गया है कि एक अन्य व्यक्ति कोरोना टीका (Corona Vaccine) लगवाने से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया. इस बाबत रेवती के विकासखंड अधिकारी (BDO) ने इस वायरल वीडियो के जवाब में बताया कि दोनों व्यक्तियों को बाद में टीका लगवाने के लिए मना लिया गया था. उन्हें उसी दौरान टीका लगाया भी गया है.

He was apprehensive initially but was convinced eventually to take vaccine. In another instance,a man climbed tree but took the vaccine eventually: Atul Dubey,Block Dev Officer,Reoti

— ANI (@ANI) January 20, 2022