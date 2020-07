VIDEO: सड़क किनारे करतब दिखाने को मजबूर 75 साल की महिला, लोग मदद के लिए पूछ रहे पता

This Mataji From Pune Is 75Years Old, She Shows Her Lathi Skills On The Roads Of Pune For Her Survival.Even During This Lockdown And Pandemic She Is Forced To Do It As It Seems She Don't Have Any Other Source Other Than This Art.



If Anyone Knows About Her Plz Let Us Know.

Did search for two shops visible Donut Magic and Speedy Wok



This is what is wrong with India. We have many talented people like her, but all of it is in waste because there is no entrepreneurial spirit. If this Dadi was told that she could take martial arts classes, then definitely she would have a better life. And everyone would benifit

