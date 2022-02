Viral video: इस बच्ची के दिलकश डांस ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, आप भी देखिए यह वायरल वीडिया

नई दिल्ली. सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक जबर्दस्त वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में एक क्यूट सी बच्ची (Cute baby) अपने पिता या संबंधी के साथ डांस (Dance Video) कर रही हैं. यह वीडियो लोगों द्वारा इतना पसंद किया जा रहा है कि देखते-देखते इसे हजारों लोगों ने रिट्वीट और शेयर किया है. वीडियो में मासूम बच्ची की दिलकश अदा सबको दीवाना बना रहा है. पूरी तरह से यह वीडियो इंटरनेट पर धूम मचाने वाला है. 5 फरवरी को यह वीडियो ट्वीटर पर पोस्ट हुआ है. इस वीडियो को पाकिस्तान की एक मेडिकल स्टूडेंट ने पोस्ट किया है. वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, इस वीडियो को देखकर सुबह के तीन बजे मुझे सिहरन हो रही है. यानी मैं खुद को रोमांचित महसूस कर रही हूं.

इस वीडियो को पाकिस्तान की मनल एजाज (Manal Aijaz) ने पोस्ट की है जो इंस्टाग्राम पर खुद को मेडिकल स्टृडेंट और डिजिटल मार्केटर बता रही हैं. मनल सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं और उनके पोस्ट को हजारों लोग लाइक करते हैं. मनल एजाज खुद को फूड लवर भी बता रही हैं.

Me vibing with the jinns in my room at 3 am pic.twitter.com/6dfoPQHB6G

— mnl (@meemelif) February 5, 2022