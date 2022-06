Video: चलती ट्रेन में चढ़ा युवक और फिसलकर पहुंचा 'मौत के मुंह' में, आरपीएफ जवान ने ऐसे बचाई जान  

रायपुर: चलती ट्रेन में चढ़ना कितना घातक साबित हो सकता है आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जब जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित होती है. छत्तीसगढ़ के भाटापारा में रेलवे स्टेशन एक युवक चलती ट्रेन में चढ़ गया और फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आ गया. लेकिन इसी दौरान रेलवे सुरक्षा बल के सिपाही ने फुर्ति दिखाते हुए युवक को बचा लिया. यह घटना कल शुक्रवार 18 जून की है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, भाटापारा रेलवे स्टेशन पर एक युवक चलती ट्रेन में चढ़ गया और उसका पैर फिसल गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दौड़कर इस युवक ने ट्रेन पकड़ी और फिर फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के गेट के बीच फंस गया. यह देखकर वहां मौजूद आरपीएफ के सिपाही ने रूपक कुमार ने दौड़ लगा दी और युवक को बचा लिया.

#WATCH | Chhattisgarh | Railway Protection Force (RPF) constable Rupak Kumar saved the life of a passenger by saving him from falling into the gap between the platform and the train at Bhatapara Railway Station yesterday, June 18 pic.twitter.com/Nb4YtLks7T

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 19, 2022