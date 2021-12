VIDEO: जब CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते समय फफक कर रो पड़ी बुजुर्ग महिला

नई दिल्‍ली. देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) को पूरी दुनिया इस समय नमन कर रही है. शुक्रवार को उनका अंतिम संस्‍कार दिल्‍ली में किया जाना है. वहीं शुक्रवार सुबह सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्‍नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर 11 बजे अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया. इस दौरान देश के सभी प्रमुख लोग वहां पहुंचकर उन्‍हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इनमें सेना के शीर्ष अफसरों से लेकर नेता भी शामिल हैं.

सुबह जैसे ही 11 बजे सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्‍नी मधुलिका रावत का पार्थिव शव उनके आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया, वैसे ही उन्‍हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्‍या में लोग वहां पहुंचने लगे. इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला भी उन्‍हें श्रद्धांजलि देने पहुंचीं. वह सीडीएस रावत और उनकी पत्‍नी को फूल चढ़ाते ही फफक फफक कर रोने लगीं. उनके भावुक होने पर पास में खड़े लोगों ने उन्‍हें संभाला.

#WATCH | Delhi: An elderly woman breaks down as she pays her last respects to #CDSGeneralBipinRawat at his residence. pic.twitter.com/LOkQ8qFDvV

— ANI (@ANI) December 10, 2021