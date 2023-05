Viral Video: शादी के दौरान नाचते-नाचते हुई मौत, स्टेज पर आया हार्ट अटैक, सारा वाकया कैमरे में कैद

नई दिल्ली: बीते दिनों हार्ट अटैक के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. खास बात यह है कि इन मौतों में अधिकांश के होने की एक ही वजह सामने आ रही है. नाचते हुए या किसी तरह की प्रस्तुति देते हुए अचानक हार्ट अटैक आना और मौत हो जाना. इसी तरह की एक दिल दहलाने वाली घटना छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले के डोंगरागढ़ में हुई.

यहां एक शादी के दौरान दुल्हा-दुल्हन के साथ कुछ लोग मंच पर नाच रहे थे. इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग चल रही थी. अचानक एक शख्स नाचते हुए मंच पर ही बैठ गया और पलक झपकते ही उसकी मौत हो गई. मरने वाले शख्स की पहचान दिलीप राउजकर के तौर पर हुई जो बालोड जिले के रहने वाले थे और राज्य में स्थित भिलाई स्टील प्लांट में बतौर इंजीनियर कार्यरत थे.

घटना 4-5 मई की रात में हुई जब दिलीप राउजकर अपनी भतीजी की शादी में नाच रहे थे. मंच पर जोर शोर से नाचते हुए दिलीप अचानक आराम करने के लिए मंच पर ही बैठ गए और फिर वहीं लुढ़क गए. यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हुआ, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

ये भी पढ़ें- Live Death! नाचते-नाचते अचानक जमीन पर गिरा युवक और… देखिए बारात में मौत का Viral Video

10 May 2023 : 🇮🇳 : BSP engineer got 💔attack💉 while dancing at niece’s wedding, died#heartattack2023 #TsunamiOfDeath pic.twitter.com/b0dNv3k2Av

— Anand Panna (@AnandPanna1) May 10, 2023