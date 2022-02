फरीदाबाद में 12वीं मंजिल की बालकनी से लटककर एक्सरसाइज कर रहा शख्स, देखें दिल दहलाने वाला VIDEO

नई दिल्ली. फरीदाबाद की बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों का एक और कारनामा देखने को मिला है, जहां 12वीं मंजिल की बालकनी से लटककर एक्सरसाइज करते एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जबकि कुछ ही दिनों पहले फरीदाबाद में एक महिला ने 9वीं मंजिल से कपड़े लेने के लिए अपने बेटे को 10वीं मंजिल से साड़ी से लटका दिया था.

जानकारी के मुताबिक यह वीडियो ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-82 के ग्रांडेउरा सोसायटी के ई-ब्लॉक का बताया जा रहा है. वीडियो में स्पष्ट तौर पर एक शख्स 12वीं मंजिल की बालकनी से लटककर एक्सरसाइज करता नजर रहा है. यहां देखें वीडियो:

#Viral: Daredevil workout Video of a man exercising hanging from the balcony of the 12th floor surfaced, #Faridabad #viralvideo #video #Viralvdoz #Daredevilworkout #Workout #Daredevil #NCR pic.twitter.com/X4mXPQYICx

— ViralVdoz (@viralvdoz) February 14, 2022