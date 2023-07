चंपावत. उत्तराखंड के चंपावत में स्कूली छात्रों के बीच मास हिस्टीरिया की घटना के सुर्खियों में आने के बाद, उत्तरकाशी से ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है, जहां बाढ़ के बाद स्कूल लौटीं स्कूली छात्राओं को सामूहिक रूप से अजीबोगरीब हरकतें करते देखा जा सकता है. छात्राओं का ये वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो तब का बताया जा रहा है, जब उत्तरकाशी के धौंत्री क्षेत्र में स्थित कामद में राजकीय इंटर कॉलेज के नए भवन में प्रवेश करते ही गुरुवार को लगभग एक दर्जन लड़कियों ने कथित तौर पर चिल्लाना शुरू कर दिया.

विशेषज्ञों के मुताबिक, स्कूली छात्राओं का इस तरह से एक साथ चिल्लाना मास हिस्टीरिया की संक्रामक विघटनकारी घटना है, जो बड़े पैमाने पर चिंता की स्थिति से शुरू होती है. वहीं स्थानीय लोग इसे कुछ दैवीय शक्तियों और स्थानीय देवताओं के क्रोध का प्रभाव बता रहे हैं. मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह मास हिस्टीरिया का मामला है, क्योंकि लड़कियों ने बारिश और बाढ़ में बड़े पैमाने पर नुकसान होता देखा था, जिसने उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है.

Alleged ‘Mass Hysteria’ case reported from a govt school in Uttarkashi #Uttarakhand Locals say girls under possession of ‘divine power’. Earlier such videos appeared from #Bageshwar and #Champawat dists. Experts feel act related to physiological issue

