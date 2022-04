Video: भुवनेश्वर में भीषण हादसा, दो ट्रक के बीच आई कार, एक्सीडेंट देखकर अटकी लोगों की सांसें 

भुवनेश्वर: ओडिशा (Odisha) की राजधानी भुवनेश्वर में सोमवार सुबह भीषण सड़क दुर्घटना (Road Accident) में दो ट्रक के बीच 2 कार चपेट में आ गई और बुरी तरह से कुचल गई. इस हादसे की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई और यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media Video) पर वायरल हो गया. ये हादसा इतना भयानक था कि देखने वालों की सांसें अटक गई.

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रोड पर एक ट्रक रुकता है और इसके ठीक पीछे दो कारें भी रुक जाती हैं. कुछ देर बाद एक डंप ट्रक उन दोनों कार से जा टकराता है और ये कार बुरी तरह से कुचला जाती है. यह भीषण सड़क हादसा नेशनल हाइवे-16 पर भुनेश्वर के पलासुनी इलाके में हुआ.

Absolutely horrific accident on the NH16 in Palasuni, Bhubaneswar today. Traffic at a standstill. Notice the blue car. pic.twitter.com/669Ytg0u8N

— Samiran Mishra (@scoutdesk) April 4, 2022