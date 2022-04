नई दिल्‍ली. पृथ्‍वी का बड़ा हिस्‍सा जंगल से ढका हुआ है. इन जंगलों में ऐसे जीव रहते हैं, जो इंसानों के लिए रिसर्च का विषय रहे हैं. इन्‍हीं जंगलों में अब भी बड़ी संख्‍या में ऐसे भी जानवर हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिकों को या तो कोई जानकारी नहीं है और या तो बहुत कम जानकारी है. इन जानवरों की तस्‍वीरें और वीडियो जब सामने आते हैं तो हर कोई देखकर हैरान रह जाता है. सोशल मीडिया पर इनके वीडियो और तस्‍वीरें भी अपलोड होती रहती हैं. ऐसे ही एक जानवर का वीडियो इंडियन फॉरेस्‍ट ऑफिसर सम्राट गौड़ा ने ट्विटर पर शेयर किया है.

आईएफएस डॉ. सम्राट गौड़ा ने इस अनोखे जानवर का वीडियो शेयर करके लोगों से इनका नाम पूछा है. उन्‍होंने पूछा है कि क्‍या आप इस क्‍यूट जानवर को पहचान सकते हैं. इस पर बड़ी संख्‍या में लोगों ने प्रतिक्रिया दी है. इस वीडियो को 34 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. साथ ही 237 से अधिक रिट्वीट किए गए हैं. 13 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है किकि चार छोटे जानवर लकड़ी पर बैठे हैं. एक व्‍यक्ति उन्‍हें हरी मटर खाने को दे रहा है.

सभी चारों जानवर हरी मटर को उसके हाथ से उठाकर खा रहे हैं. इस दौरान उनके बैठने और खाने से वह बंदर जैसे लग रहे हैं. कुछ लोगों ने लिखा भी है कि उन्‍हें लगता है कि ये जानवर बंदर है. कुछ लोगों ने इन जानवर को मैनगूज बताया है. तो कुछ ने इन्‍हें छोटे बंदर कहा है.

Can these be kept as pet?? They are cute

The Pygmy Marmoset, genus Cebuella, is a small genus of New World monkey native to rainforests of the western Amazon Basin in South America. It is notable for being the smallest monkey and one of the smallest primates in the world, at just over 100 grams.

