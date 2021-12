बेंगलुरु. सोशल मीडिया (Social Media) पर रोजाना कोई ना कोई वीडियो वायरल (Viral Video) होता है. इनमें कई ऐसे वीडियो होते हैं, जिन्‍हें देखकर लोग चौंक जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों भी वायरल हो रहा है. इसमें स्‍कूल (School Viral Video) के छात्र एक टीचर के साथ शर्मनाक हरकत करते दिख रहे हैं. इस वीडियो की हर कोई निंदा कर रहा है. इस वीडियो को कर्नाटक का बताया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को कर्नाटक के देवनागिरी जिले के चेन्‍नागिरी तालुक के नेल्‍लारू सरकारी हाई स्‍कूल का बताया जा रहा है. इसमें 10वीं कक्षा के छात्र पढ़ाई के दौरान अपने शिक्षक के साथ शर्मनाक हरकत कर रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि जल्‍द रिटायर होने जा रहे टीचर प्रकाश 10वीं कक्षा के बच्‍चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं. पूरा क्‍लास पढ़ रहा है.

Video of students assaulting a Hindi teacher in Karnataka school goes viral, Education Min directs action.

Please Note : @EduMinOfIndia pic.twitter.com/8Av8YgrC0l

