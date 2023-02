Video: चलती कार के सामने अचानक कूद गया शख्स, फिर एक्सीडेंट का नाटक, हाइवे पर लूट का नया तरीका

नई दिल्ली. आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन स्कैमर्स (Scammers) को नए नए तरह से लोगों को फंसाने के तरीके ढूंढते देखा होगा लेकिन अब पैसे ऐठने का यह खेल एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुका है. अब कई गुट चलती गाड़ियों के सामने कूदकर (Man Jumps on a Car) ड्राइवर से पैसा बना रहे हैं. ऐसी ही एक घटना में हाईवे पर एक बदमाश तेज रफ्तार कार के सामने कूद गया, शायद ड्राइवर को डराकर पैसे बटोरने के लिए. यह घटना कार मालिक द्वारा इस्तेमाल किए गए डैशकैम (Dashcam) में रिकॉर्ड हो गई जिसे अब इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. वीडियो से यह घटना दक्षिण भारत के किसी तेज गति वाले भारतीय राजमार्ग (National Highway) पर हुई प्रतीत होती है.

शेयर किये गए वीडियो में दिख सकता है कि बाएं कोने से एक व्यक्ति कार की ओर दौड़ लगाकर उसके बोनट के ऊपर कूद जाता है. कूदने से पहले व्यक्ति जब कार को करीब आते देखता है, तो सावधानी से एक पल के लिए रुकता है और फिर कार की ओर दौड़ पड़ता है. बोनट पर कूदने के बाद वो ऐसे दिखाता है जैसे उसे टक्कर मारी गई है.

Little perks of having a Dashcam!

Video shared in my car owners group! pic.twitter.com/2sED8qy1uv

— Agent Peenya (@Themangofellow) February 17, 2023