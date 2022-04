VIDEO: न्यूजीलैंड के समुद्री तट पर सांप जैसी रहस्यमयी दुर्लभ मछली दिखी, लोग बोले- यह तो बड़ा अपशकुन हैं...

न्यूजीलैंड में समुद्र के किनारे एक अत्यंत दुर्लभ और बेहद विशाल सांप के आकार का समुद्री जीव (Sea Creature) मिला है. मीडिया आउटलेट Stuff के अनुसार, समुद्री जीव विज्ञानी डुनेडिन समुद्र तट पर आराम कर रही थीं. इसी दौरान जब उन्होंने समंदर के किनारे पर उथल-पुथल देखी. ओटागो विश्वविद्यालय की डॉ ब्रिडी एलन ने इसहाक विलियम्स ने मछली की इस प्रजाती को तुरंत पहचान लिया.

डॉ एलन स्टफ ने ट्विटर पर इसका वीडियो शेयर किया और कहा कि, जैसे ही मैंने इसे देखा, मुझे पता था कि यह एक ओरफ़िश है. इस वीडियो में ओरफिश को देखा जा सकता है जो कि बिल्कुल शार्क की तरह लगती है.

A video of the live oarfish found today at Aramoana beach, Dunedin. 🎥 Isaac Williams pic.twitter.com/7t22e7I2O0

— Bridie Allan (@_seachange) April 25, 2022