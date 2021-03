जनता कर्फ्यू को हुआ एक साल, ट्विटर पर लोगों ने फिर 'बजाई' थाली-ताली

#JanataCurfew During Janata Curfew, Me and my team watching pogo pic.twitter.com/9KmrDm7GQA— Zulfikar khan (@ZulfikarKhan96) March 22, 2021

22 March I can't Forget this day in my entire life. #JanataCurfew pic.twitter.com/wccFGpnGe6 — Sujal Jaiswal (@sujal_jaiswal16) March 22, 2021

#JanataCurfew is trendingMe recalling every moment of last year pic.twitter.com/03OpYZliCS — majaz ul quadri (@Majazulquadri) March 22, 2021

#JanataCurfew one year ago , on 22 march 2020Go corona goHa ha pic.twitter.com/eBrUK0LB7Z — samita sharma (@samitas53375357) March 22, 2021

दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) अभी भी अपना कहर बरपा रहा है. एक विशेषज्ञ ने हाल ही में यह दावा भी किया है कि लोगों के बीच मास्‍क और सोशल डिस्‍टेंसिंग (Social Distancing) का इस्‍तेमाल अभी कई साल तक जारी रहेगा. इस बीच भारत में ठीक एक साल पहले यानी 22 मार्च को कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जनता कर्फ्यू (Janata Curfew) लगाया गया था. इस 14 घंटे लंबे जनता कर्फ्यू की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने की थी. इसके तहत लोगों से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने घरों में रहने के लिए कहा गया था. इसका मकसद कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ना था.पिछले साल 22 मार्च तक देश में करीब 4 लोगों की जान कोरोना वायरस ले चुका था. साथ ही देश में उस समय करीब 169 लोग कोरोना संक्रमण से प्रभावित थे. वहीं प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि वे जनता कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवा देने वाले लोगों के सम्‍मान में ताली और थाली बजाएं. अब इस जनता कर्फ्यू को एक साल पूरा हो गया है. अभी तक भारत समेत दूसरे देशों में हालात सामान्‍य नहीं हुए हैं. कई राज्‍यों में दिनोंदिन अभी भी बड़ी संख्‍या में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में अब फिर ट्विटर पर लोगों ने इस जनता कर्फ्यू को याद किया.इसके तहत लोगों ने पिछले साल के ताली और थाली बजाने वाले वीडियो भी पोस्‍ट किए हैं...स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की ओर से जारी सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना के नए मामले (COVID-19 Cases) सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या एक करोड़ 16 लाख 64 हजार 81 हो गई है. पिछले 24 घंटे में कारोना वायरस संक्रमण के 46,951 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 212 लोगों की मौत हुई है.