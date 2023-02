वंदे भारत ट्रेन में खराब खाने की शिकायत, निचोड़ने पर टपका तेल, वायरल वीडियो पर IRCTC ने दिया ये जवाब

हैदराबाद. हैदराबाद से चलने वाली अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (Vande Bharat Express) पर अपने परिचालन के कुछ हफ्तों बाद ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं. अपनी प्रीमियम सर्विस के लिए विख्यात हुई इस ट्रेन पर मिलने वाले खाने को लेकर एक यात्री ने वीडियो अपलोड कर नाराजगी जाहिर की है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ट्रेन में “खराब गुणवत्ता” वाला खाना परोसा जा रहा था.

ट्वीट के अनुसार, क्लिप को वंदे भारत ट्रेन में शूट किया गया था जो विजाग से हैदराबाद की ओर जा रही थी. क्लिप में, यात्री अपने भोजन से तेल निचोड़ते हुए दिखाई दे रहा है जिसे उसने ट्रेन में खाया था. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी वंदे भारत ट्रेन में खाने की कीमत बहुत अधिक है, गुणवत्ता बहुत खराब है.”

Food price in Vande Bharat train ambitiously introduced by central government is very high, quality is very bad. pic.twitter.com/ttFM8pjiYx

— Pratap Kumar (@RK23666) February 4, 2023