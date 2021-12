नई दिल्‍ली. सांप (Snake) ऐसा जीव है, जिसे देखने तो दूर उसके बारे में महज सोच लेने भी से आमतौर पर लोगों के पसीने छूट जाते हैं. और अगर यही सांप बेहद जहरीला (Venomous Snake) हो, तो ऐसा होना लाजिमी ही है. सोशल मीडिया (Social Media) पर भी सांपों के कई वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं. इनमें कुछ ऐसे सांप होते हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं. लेकिन इनकी इसी खूबसूरती के पीछे इनके जहरीले होने का राज भी छिपा होता है. ऐसे ही एक सांप का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसकी सोशल मीडिया पर उसकी खूबसूरती देखकर लोग उसके कायल हो गए हैं.

ट्विटर पर यह वीडियो आईएफएस अ‍फसर प्रवीण कासवान ने शेयर किया है. उनके अनुसार इस सांप का नाम बैंडेड क्रेट है. यह भारत के किसी हिस्‍से में देखा गया है. यह देखने में बेहद खूबसूरत होता है. लेकिन इसमें जहर की मात्रा काफी ज्‍यादा होती है. यह बेहद जहरीले सांपों से एक है. यह देखने में चटक काले और पीले रंग का है.

This beauty. Guess what it is !! pic.twitter.com/62QVJ2w3gR

