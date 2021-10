Viral Video: एयरपोर्ट पर सैनिक को बच्चे ने किया सैल्यूट, लोग बोले- देखकर आंखें भर आईं

नई दिल्‍ली. सोशल मीडिया (Social Media) पर रोजाना कोई ना कोई वीडियो वायरल (Viral Video) होता रहता है. इनमें देशभक्ति से जुड़े वीडियो भी होते हैं तो कुछ वीडियो हमारी सेना से जुड़े भी होते हैं. इनको देखकर हर किसी के दिलोदिमाग में देशभक्ति की भावना जागृत होना लाजिमी है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक बच्‍चा सुरक्षाबल के वाहन के पास जाता है और उसपर सवार सैन्‍यकर्मी को सलाम करता है. यह वीडियो इन दिनों काफी पसंद किया जा रहा है.

इस वीडियो को ट्विटर पर 24 अक्‍टूबर को अभिषेक कुमार झा नाम के यूजर ने शेयर किया था. इसके बाद इसमें बड़ी संख्‍या में लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोंगों को यह काफी पसंद आ रहा है.

वीडियो में दिख रहा है कि एक बच्‍चा अपने अभिभाव‍क के साथ एयरपोर्ट के बाहर टहल रहा है. इसी दौरान उसकी नजर वहां तैनात सीआईएसएफ की टीम पर जाती है. दरअसल यह टीम बख्‍तरबंद वाहन पर तैनात थी.

Watched multiple time and its brought tears in my eyes everytime 🙂🙂 Lots of love for the family and their upbringing. Jai Hind🙏🙏 — Ajay Rana (@ajayranahmr) October 24, 2021

This indeed is the cutest video on Internet today. — PD (@HighJoshPD) October 24, 2021

This is the culture everyone should teach their children and youngsters. It’s always country first before anything. — IShivamTheKing (@IShivamTheKing) October 24, 2021

बच्‍चा उस वाहन के सामने जाता है और उसपर तैनात सैनिक को सलाम करता है. इस वीडियो के बैकग्राउंड में ‘तेरी मिट्टी में मिल जावां…’ गाना भी बज रहा है.