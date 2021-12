गुवाहाटी. असम (Assam) में इंसानों पर हाथी के हमलों (Elephant Attack) की घटनाएं सामने आती रहती हैं. कभी ये हाथी गांवों में घुस जाते हैं तो कभी ये खेतों में काम कर रहे लोगों पर हमला बोल देते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर हाथी के हमले का एक वीडियो (Viral Video) सामने आया है. इसमें दिख रहा है कि एक हाथी खेतों के बीच भागते हुए एक आदमी पर हमला कर रहा है. इस घटना में व्‍यक्ति बुरी तरह से घायल हो जाता है.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार हाथी के हमले की यह घटना असम के धुबरी जिले की है. यहां के तमारहाट क्षेत्र में कुछ लोग खेतों पर काम कर रहे थे. इस बीच वहां एक हाथी ने हमला बोल दिया. यह हाथी दौड़ते हुए हमला करते दिख रहा है.

#WATCH | A 30-year-old man was chased and attacked by a wild elephant at a village in Tamarhat area of Dhubri district of Assam on December 18

“The man was admitted to a hospital for treatment and the elephant was chased towards jungle area,” a forest officer said pic.twitter.com/YsRvZAUe1h

— ANI (@ANI) December 20, 2021