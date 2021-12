नई दिल्‍ली. सोशल मीडिया (Social Media) पर रोजाना कुछ वीडियो वायरल (Viral Video) होते हैं. लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, जो हम लोगों को भावुक कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. इसमें एक व्‍यक्ति को सड़क पर एक बंदर (Monkey) की जान बचाते हुए दिखाया गया है. उसने बंदर की जान ऐसे बचाई है, जैसे कि कोई अपने बच्‍चे की जान बचाने का प्रयास कर रहा होता है.

इस वीडियो को ट्विटर पर इंडियन फॉरेस्‍ट सर्विस की अफसर सुधा रमन ने शेयर किया है. उनके इस वीडियो को क्रिकेटर आर अश्‍विन ने भी ट्वीट किया है. यह वीडियो तमिलनाडु का बताया जा रहा है. इसमें दिख रहा है कि एक व्‍यक्ति अपनी बाइक से किसी के साथ कहीं जा रहा होता है. इसी दौरान उसे सड़क पर एक बंदर बेहोशी की हालत में दिखता है. जैसा कि सुधा रमन ने जानकारी दी है कि इस बंदर पर कुत्‍तों के झुंड ने हमला किया था.

There is hope 🙏🙏👏 https://t.co/wt3yNTDlk1

जानकारी के अनुसार बंदर की उम्र 8 महीने की है. कुत्‍तों हमले के कारण वह बेहोश हो गया था और सड़क पर दम तोड़ रहा था. सुधा रमन के अनुसार उसकी जान बचाने वाले व्‍यक्ति का नाम प्रभु है. उन्‍होंने बंदर का बचाने की यह फर्स्‍ट एड तकनीक सीखी थी.

