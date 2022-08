Video : शादी-बारात में न्यौछावर डालने का डिजिटल जुगाड़, आप भी सीख लीजिए !

आजकल सब कुछ ऑनलाइन (Online) हो चुका है, फिर चाहे वो शॉपिंग करना हो या फिर घर बैठे किसी दूसरे शहर कोई गिफ्ट भेजना हो. लोगों को जेब में कैश रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन कुछ रस्म-रिवाज़ अब भी ऐसे हैं, जहां ज़रूरत होती है कैश लुटाने या उड़ाने की. इस वक्त एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने न्यौछावर डालने की रस्म भी ऑनलाइन कर डाली.

इस ज़माने में कोई भी चीज खरीदो और बस ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) कर दो. सब्ज़ी-भाजी से लेकर अब तो भिखारी भी ऑनलाइन भीख ले लेते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने कुछ ऐसा किया, जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा. बारातियों पर न्यौछावर डालने के लिए भी शख्स ने ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिया, जो काफी कूल लग रहा है.

रस्म वही लेकिन सोच नई

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बारात में डांस चल रहा है, इसी बीच किसी को न्यौछावर डालनी होती है. ऐसे में एक शख्स अपना मोबाइल खोलकर स्कैन निकालता है. वो नाच रहे बारातियों के ऊपर से अपना फोन वारता है और फिर न्यौछावर देने के लिए ढोलवाले के पास जाता है. वो ढोल पर लगे क्यूआर कोड के स्टिकर को स्कैन करता है और फिर 50 रुपये का न्यौछावर नोट के बजाय पेटीएम से दे देता है. देखने में ये इतना मज़ेदार लग रहा है कि आप भी अगली बार शादी में इसे ट्राई कर सकते हैं.

#Paytm karo #Bihar Shaadi me bhi

How to use the technology, only Indians knew very well #KhudKiSunLe #BiharPolitics pic.twitter.com/Uc5J0UjFeB

