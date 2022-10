Viral Video: खाने से अलग किया एक्स्ट्रा फैट, अनोखे जुगाड़ से फैन हुए सोशल मीडिया यूजर्स, किए मजेदार कमेंट

दिल्ली. सोशल मीडिया मजेदार वीडियो से भरा हुआ है. एक ऐसे ही जुगाड़ वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है. इसमें बताया गया है कि खाने से अतिरिक्त चिकनाई कैसे निकाली जा सकती है. वीडियो को वाला अफशर नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स गोल आकार के बर्फ के टुकड़े को चिकनाई वाले शोरबा में डुबाता है.

इसके बाद बर्फ के टुकड़े पर डिश की चिकनाई चिपक जाती है. फिर कुछ वक्त बाद चिकनाई बर्फ में जम जाती है. फिर बर्फ पर जमी चिकनाई को हटाया जाता है.

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

वाला अफशर नाम के यूजर ने दो दिन पहले इनोवेटिव कुकिंग हैक के इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था. इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया. वीडियो पर कई यूजर्स ने मजेदार कमेंट भी किए हैं.

This is how ice is used to remove oil pic.twitter.com/1zvQCUzT9X

— Vala Afshar (@ValaAfshar) October 2, 2022