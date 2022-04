Video: टाइगर ने बोट से लगाई पानी में ऐसी छलांग कि लोगों को 'लाइफ ऑफ पाई' मूवी याद आ गई

नई दिल्लीः सोशल मीडिया पर टाइगर का एक वीडियो जबर्दस्त वायरल है. इसमें रॉयल बंगाल टाइगर एक बोट से दहाड़ लगाते हुए पानी में लंबी छलांग लगाता नजर आ रहा है. इसे देखकर लोगों को हॉलिवुड की मूवी ‘लाइफ ऑफ पाई’ के सीन याद आ रहे हैं. इस फिल्म में एक लड़का खूंखार टाइगर के साथ एक ही बोट पर 227 दिन की समुद्री यात्रा करता है. बोट से छलांग लगाते टाइगर और फिर पानी में तैरते हुए किनारे पहुंचने के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं.

रॉयल बंगाल टाइगर का ये वीडियो भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी परवीन कासवान ने हाल ही में ट्विटर पर शेयर किया. दरअसल ये टाइगर को रेस्क्यू करके सुंदरबन के जंगलों के नजदीक पानी में छोड़ने का वीडियो है. इसे ट्वीट करते हुए परवीन ने लिखा, “बाघ ने लगाई जोरदार छलांग! सुंदरबन से बाघ को रेस्क्यू करने और छोड़ने का एक पुराना वीडियो.” वीडियो में देखा जा सकता है कि रॉयल बंगाल टाइगर एक बोट से दहाड़ लगाते हुए लंबी छलांग मारता है. उसके बाद पानी में थोड़ी देर तैरता हुआ आगे बढ़ता है और फिर किनारे पर पहुंचकर जंगल में गुम हो जाता है. यह पूरी घटना वीडियो में कैद है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं.

That tiger sized jump though. Old video of rescue & release of tiger from Sundarbans. pic.twitter.com/u6ls2NW7H3

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 17, 2022