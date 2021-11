Viral video: चोर ने पहले भगवान के पैर छुए फिर सामने से उठाकर ले गया दान पेटी

मुंबई. सोशल मीडिया (Social Media) पर चोरों के गाड़ियों और दुकान पर हाथ साफ करने का वीडियो अकसर वायरल (Video Viral) होता रहता है. आज हम आपको मंदिर (Temple) में चोरी का एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं, जिसे देखने के बाद लगता है कि चोरों के लिए उसूल होते हैं. दरअसल महाराष्‍ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक चोर पहले तो भगवान के पैर छूता है उसके बाद दान पेटी चुरा लेता है. चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना खोपाट बस डिपो के पास स्थित कबीरवाड़ी हनुमान मंदिर की है. वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चोर मंदिर में चोरी करने से पहले मोबाइल पर फोटो खींच रहा है. इस दौरान वह बार-बार बाहर देख रहा है. इसके बाद वह भगवान की मूर्ति का पैर छूता है और मूर्ति के आगे रखी दान पेटी को लेकर भाग निकलता है. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जब आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो उसे कुछ खास हाथ नहीं लगता. इसके बाद जब मंदिर में लगे सीसीटीवी की जांच की जाती है तो उसमें आरोपी साफ-साफ दिखाई पड़ता है.

