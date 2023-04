Viral Video: यह वीडियो देखकर नहीं होगा यकीन! 30 फीट से गिरी बच्ची, फिर जो हुआ उसने उड़ाए होश

मुंबई. हमने कई बार जीवन में अपने बुजुर्गों से सुना है, ‘जाको राखे साइयां मार सके न कोय.’ इसका उदाहरण तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति एक ऐसी घटना में जिंदा बच जाता है जिसे देखने और सुनने के बाद विश्वास करना बेहद मुश्किल होता है. ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया (Social Media Viral) पर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर एक बच्ची के चमत्कारिक तरीके से बचने का वीडियो साझा किया जा रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची एक इमारत से गिरती है और उठकर चलने लगती है.

वीडियो महाराष्ट्र के वाशिम का है जहां एक लड़की को 30 फीट की बिल्डिंग (Girl Falling Video) से गिरते हुए देखा जा सकता है. सेकंड के भीतर, बच्ची अपने आप उठ जाती है और सामान्य रूप से चलना शुरू कर देती है. जैसे कि यह सिर्फ एक छोटी सी बात हो. घटना वाशिम जिले के रिसोद कस्बे की महानंदा कॉलोनी में हुई.

#Maharashtra #News #CCTV #Footage girl fell from 30 feet height on ground was survived miraculously. This incident is of #Washim district of Maharashtra. pic.twitter.com/7xvrxN6g3r

— Mayuresh Ganapatye (@mayuganapatye) April 27, 2023