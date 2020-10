हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से फिर आया सैलाब, सड़कों पर बहने लगीं कारें- Video वायरल

Horrifying pictures and videos of #HyderabadFloods. Heavy rainfall in #Hyderabad triggers water logging in parts of the city. #TelanganaRains pic.twitter.com/IJYmPFdGuU — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) October 18, 2020

#WATCH Rachakonda: Abdullapurmet Police pulls out a car stuck in overflowing water with the help of a JCB machine. #Telangana (17.10) pic.twitter.com/AWEC4q1UQc — ANI (@ANI) October 17, 2020

Horrific night in #Hyderabad. Nine lives lost, including that of a 2months old. All crushed to death when a compound wall collapsed on their house at Bandlaguda. One of the worst rains in #HyderabadRains . Seen in the video a daring rescue of passengers stuck in an auto by locals pic.twitter.com/ex43Y1vcPC — Revathi (@revathitweets) October 13, 2020

NDRF teams carry out rescue operation at Dabeerpura& Hafeez Baba Nagar. #Hyderabad has FOURTEEN boats right now- 4 NDRF, 5 of Tourism dept& 5 of GHMC. What we need right now are more boats. Time for additional central teams step in#HyderabadFloods pic.twitter.com/KsSPwEyrYg — §umaiya khan❤ (@pathan_sumaya) October 18, 2020

पिछले एक हफ्ते से रुक-रुककर जारी बारिश के कारण पूरे हैदराबाद (Hyderabad Rain) का हाल बेहाल है. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शनिवार रात को एक बार फिर जोरदार बारिश हुई. पिछले दिनों हुई बारिश के बाद सड़कों पर आए जल सैलाब की तस्‍वीरें और फोटो देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यही हैदराबाद है. अब शनिवार को हुई बारिश के बाद फिर वहीं हाल दिखा. हैदराबाद में अब तक बारिश के कारण 50 लोगों की मौत हो चुकी है.हैदराबाद के लोगों ने शहर में हो रही इस बारिश के वीडियो बनाए और तस्‍वीरें भी खींचीं. ये वीडियो और तस्‍वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वीडियो में दिख रहा है कि हैदराबाद के एक इलाके में बारिश के बाद पहाड़ी नदी जैसा जल सैलाब सड़कों पर आ गया है.इसमें जलसैलाब के किनारे लोग खड़े हैं और पानी में कार और ऑटो रिक्‍शा बहे जा रहे हैं. वाहनों को बचाने के लिए लोग रस्सी डाल रहे हैं. अपनी जान जोखिम में डालकर वाहनों को पकड़ रहे हैं.ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है. इसमें एक घर की बालकनी से दिख रहा है कि एक लाल रंग की कार सड़क पर बह रहे पानी में तेजी से बहती हुई निकल जाती है.एक वीडियो तो रात का ही है. इसमें जल सैलाब में फंसी एक कार को जेसीबी की मदद से निकालते हुए देखा जा सकता है.एक वीडियो में घर में फंसे लोगों को नाव के जरिये बचाए जाते देखा जा सकता है.हैदराबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश से महानगर के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई और जलजमाव के कारण यातायात बाधित हो गया. इस कारण राज्य में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है.