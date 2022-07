आंध्र प्रदेशः विशाखापट्टनम में शुरू हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, देखिये ये खूबसूरत वीडियो

विशाखापट्टनम. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के मेघाड्रिगेडा जालाश्य में म्यूनसिपल कार्पोरेशन ने पानी में 3 मेगावाट के क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पैनल परियोजना की शुरुआत की. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम के आयुक्त जी लक्ष्मीशा ने कहा कि 12 एकड़ क्षेत्र में शुरू किया गया बिजली प्लांट हर साल 42 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकता है. अधिकारी ने कहा कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से 54,000 टन कोयले की बचत होगी और हर साल उत्सर्जन (Reducing emission) में 3,022 टन की कमी आएगी. शुक्रवार को जीवीएमसी ने ड्रोन द्वारा कैप्चर किए गए फ्लोटिंग पावर प्लांट का खूबसूरत वीडियो को शेयर भी किया.

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के रामागुंडम में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना के पूरी तरह से चालू होने के कुछ सप्ताह बाद विशाखापत्तनम में यह प्लांट लगाया गया है. पॉवर मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एडवांस तकनीक के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से संपन्न है. 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट में से 20 मेगावाट के अंतिम हिस्से का संचालन 1 जुलाई से शुरू हुआ, जिससे दक्षिणी क्षेत्र में फ्लोटिंग सोलर पावर का कुल कॉमर्शियल ऑपरेशन 217 मेगावाट हो गया है.

#WATCH | Andhra Pradesh: A floating solar power plant commissioned by Greater Visakhapatnam Municipal Corporation (GVMC) on Meghadri Gedda reservoir in Visakhapatnam (22.07) pic.twitter.com/awAhT0w7t7

— ANI (@ANI) July 22, 2022