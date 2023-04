कोच्चि. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का सोमवार को कोच्चि में भव्‍य स्‍वागत हुआ और उनके रोड शो के दौरान उन पर फूलों की वर्षा की गई. सड़के मोदी-मोदी के नारों के गूंज रहीं थीं तो सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी और वे लगातार फूलों की बारिश कर रहे थे. इधर, पैदल मार्च कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लोगों का उत्‍साह से अभिवादन किया. वे केरल की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए और लोगों से मिले. जानकारी के अनुसार पीएम मोदी शाम करीब पांच बजे कोच्चि में आईएनएस गरुड़ नौसेना हवाई स्टेशन पहुंचें और वहां से सैक्रेड हार्ट कॉलेज ग्राउंड तक उनका रोड शो हुआ.

प्रधानमंत्री के दौरे के लिए तैयारियों के तहत रोड शो वाले मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी और शहर में 2,060 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया. वे कॉलेज ग्राउंड में मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और ‘युवम 2023’ कार्यक्रम के तौर पर युवाओं से भी बातचीत करेंगे. रोड शो के दौरान आम जनता ने उस मार्ग को फूलों से भर ही दिया जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी पैदल चले. ऐसा भव्‍य स्‍वागत बहुत कम देखने को मिलता है. कोच्चि में इस स्‍वागत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को सुर्खियों में ला दिया है.

#WATCH | Kerala: PM Narendra Modi greets people in Kochi during his roadshow. pic.twitter.com/nX9hcqgbjV

— ANI (@ANI) April 24, 2023